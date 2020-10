Managerul spitalului de Infecțioase din Timișoara: Nu suntem roboți! Pandemia poate dura 5-6 ani, nu putem sa ne inchidem in casa

“Nu suntem roboți, suntem oameni. De 7-8 luni de zile vedem povești dramatice, cu care ne încărcăm”, afirmă doctorul Cristian Oancea, managerul Spitalului de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara, într-un interviu pentru Hotnews, în care avertizează asupra limitelor sistemului medical românesc în fața valului de infectări. Managerul spitalului COVID din Timișoara crede că, pentru […] The post Managerul spitalului de Infecțioase din Timișoara: Nu suntem roboți! Pandemia poate dura 5-6 ani, nu putem să ne închidem în casă appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.