Managerul Spitalului Focsani acuza ca este persecutat politic si reclama ca este tinut intentionat in spital pentru a putea fi schimbat din functie

Managerul Spitalului Judetean de Urgenta Sf. Pantelimon din Focsani, Constantin Mandrila, acuza ca este persecutat politic si ca este tinut internat in spital, desi nu are niciun semn de boala, pentru a fi suspendat de la conducerea celei mai mari unitati sanitare din Vrancea. In plus, Mandrila afirma ca managementul militar a facut "un circuit din niste garduri si un cort", restul masurilor fiind luate de el.