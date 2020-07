Managerul Spitalului Județean a FAULTAT limba romana, certand oamenii care nu se protejeaza de coronavirus: Oameni AL CARUI cinism

Managerul Spitalului Județean din Timișoara, Raul Pătrașcu, a reușit să faulteze grav gramatica într-o informare privind evoluția cazurilor de coronavirus în România. Liberal, Pătrașcu nu se dezminte de tonul colegilor săi de partid, cât că majoritatea focarelor care apar în țară apar în spitale, din cauza neglijenței cadrelor medicale. Managerul e convins că de vină sunt 'oameni al cărui cinism depășește limita imaginației'.

„Vedem zilele acestea o creștere alarmantă a numărului de cazuri de infectare cu COVID-19. Din punct de vedere medical, am depășit creșterea exponențială și ne așteaptă vremuri grele. Cum am ajuns aici? Din cauza unor oameni al cărui cinism depășește limita imaginației. Nimeni nu îi va blama pe cei ce până acum au răspândit teorii conspiraționiste aberante – teorii care au prins la public și care au dus la reducerea distanțării sociale. Doar începem să vedem consecințele. Dumnezeu să ne ajute să nu ajungem în situația Italiei sau Spaniei sau a SUA. Căci cei ce azi ne intoxică, mâine îi vor blama pe „eroii în alb” de ieri, fără pic de respect pentru viețile distruse sau chiar pierdute din cauza virusului periculos. E ușor, din confortul unei vile sau al unui studio de televiziune să intoxici cetățenii fără să îți pese de sănătatea sau viața lor – timpul trece leafa merge. Dar e de neiertat – mai ales dacă acest lucru vine din partea unor așa ziși lideri/politicieni/etc. Un lider nu își condamnă concetățenii, ci prețuiește viața. Un lider nu profită de o astfel de criză pentru un câștig electoral minor, de scurtă durată.

Colectivul medical în general și colectivul Spitalului Județean din Timișoara în particular au muncit pe rupte în ultimele luni. Fără pauză. Au păstrat disciplina, au respectat reguli, circuite, protocoale și proceduri pe care le-am creat rapid, cu creativitate, astfel încât să putem acorda în siguranță cele mai bune îngrijiri atât pacienților pozitivi, cât și celor suspecți sau non-Covid. Riscăm ca toată munca aceasta să se ducă pe apa sâmbetei. Riscăm ca viețile salvate cu greu să pălească în fața alegerilor grele pe care am fi puși să le facem. Puțini știu, dar medicii noștri, de pe toate secțiile – de la Urgențe la Diabet, de la Neurologie la ATI – gestionează zilnic zeci și zeci de pacienți suspecți, toți în stare gravă. Mulți se pozitivează, dar nu sunt transferați fără a fi tratați/operați înainte de noi. În ultimele zile am avut foarte multe cazuri în care oamenii pur și simplu au refuzat testarea, mergând până la a părăsi Unitatea de Primiri Urgențe. De ce? Din cauza acestor intoxicări care duc la o creștere masivă a numărului de cazuri. Ce se alege, deci, de toată munca aceasta? Nu dorim recunoștință, căci am depus un jurământ și ne facem datoria. De la prima infirmieră și primul brancardier până la ultimul medic, toți merită însă respectul nostru. De ce? Pentru că dorim doar ca viața să fie respectată, astfel încât împreună să putem să salvăm cât mai mulți oameni!”, a transmis Raul Pătrașcu.