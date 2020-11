Managerul Spitalului Județean Sibiu, Liliana Coldea, o ignora pe Raluca Turcan, care i-a cerut demisia

Directorul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă din Sibiu, medicul Liliana Coldea, nu a demisionat din funcţie, deşi vicepremierul Raluca Turcan, a declarat vineri că îi aşteaptă demisia, a precizat luni, pentru AGERPRES, purtătorul de cuvânt al spitalului, Decebal Todăriţă. “În momentul de faţă doamna conferenţiar doctor Liliana Coldea se află la serviciu şi îşi exercită […] The post Managerul Spitalului Județean Sibiu, Liliana Coldea, o ignoră pe Raluca Turcan, care i-a cerut demisia appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.