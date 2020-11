Managerul Spitalului Piatra Neamț a semnat, cu trei zile inainte de incendiu, extinderea Secției ATI: „Incerc sa evit sa pic in capcana de a exagera sau de a vedea totul in tonuri sumbre”

Managerul Spitalului Piatra Neamț, Lucian Micu, este un mare fan al președintelui Klaus Iohannis, dar s-a mulțumit să conducă un spital suport covid după ce liberalii nu l-au mai susținut pentru un al doilea mandat de primar al municipiului Roman, iar candidatura sa, din partea PSD, a fost respinsă din cauza unui dosar ANI. Om […] The post Managerul Spitalului Piatra Neamț a semnat, cu trei zile înainte de incendiu, extinderea Secției ATI: „Încerc să evit să pic în capcana de a exagera sau de a vedea totul în tonuri sumbre” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.