Managerul Spitalului Sf Ioan Suceava a fost suspendat din funcție

Secretarul de stat în Ministerul Sănătății, Nelu Tătaru, a declarat, miercuri, în cadrul emisiunii Esențial, de la Antena 3, că managerul Spitalului din Suceava a fost suspendat din funcție. Nelu Tătaru a precizat că, în urma controlului pe care l-a derulat, în ultimele două zile, la Suceava, a decis suspendarea mandatului de management pe care