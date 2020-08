Managerul sportiv al CFR Cluj, Marius Bilasco: Petrescu a reusit aceasta performanta uriasa, el ramane la Cluj

Managerul sportiv al CFR Cluj, Marius Bilaşco, a declarat luni seară, după câştigarea titlului în Liga I, că tehnicianul Dan Petrescu este cel care a reuşit o performanţă uriaşă cu o echipă de provincie şi că pentru clujeni a fost un an extrem de dificil, anunță news.ro.

“Dan Petrescu e antrenorul care a reuşit această performanţă uriaşă, trei titluri consecutive cu o echipă din provincie. Rămâne la Cluj, singurul care şi-a terminat contractul e Arlauskis, o pierdere uriaşă. E prea devreme să vorbesc despre asta ( n.r – alte eventuale plecări), deocamdată încercăm să ne bucurăm de moment. A fost un an extrem de dificil pentru CFRc luj, cu multe momente delicate. Ştiam că putem să revenim pentru că avem multe meciuri în spate în Europa, eram convinnşi că vom face totul. Eram convinşi că vom marca. Era păcat dacă ratam titlul pentru că am condus tot timpul acest campionat. Era păcat să nu terminăm pe primul loc. Suma de bani nu e foarte mare faţă de locul doi, avantajul este că joci în preliminariile LC. Trei titluri la rând sunt o performanţă greu de egalat, extraordinară, şi sperăm să demonstrăm încă o dată în Europa că suntem cea mai bună echipă din România. Cei de la Slavia Praga ne-au urat ‘Welcome back in champions league’”, a spus Bilaşco la Digi Sport.

Formaţia CFR Cluj a câştigat al treilea titlu consecutiv de campioană a României, al şaselea din istorie, luni seară, după ce a învins, în deplasare, cu scorul de 3-1 (1-1), echipa Universitatea Craiova, în ultima etapă a play-off-ului ediţiei 2019/2020 a Ligii I, meci disputat în sistem de finală. Partida s-a disputat ca o finală ca urmare a unei decizii a Comitetului Executiv al FRF. Dacă după două reprize era egalitate, s-ar fi trecut la prelungiri şi eventual la lovituri de departajare.

CFR Cluj a mai câştigat titlul în 2008, 2010, 2012, 2018 şi 2019.

La Craiova, CFR Cluj a revenit de la 0-1, după ce craiovenii au deschis scorul prin Nistor ’10. Pentru clujeni au marcat apoi Vinicius ’36, Boli ’56 şi Deac ’77 (penalti).