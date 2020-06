Roman Boca, managerul Dorna Medical, rețeaua de laboratoare medicale care a realizat un studiu amplu pe 5000 de subiecți în județul Suceava privind prezența anticorpilor la noul coronavirus pentru a stabili incidența bolii în județ a declarat, pentru jurnaliștii News Bucovina, că SARS-CoV-2 circula în județul Suceava încă din lunile ianuarie-februarie, iar SJU Suceava a […] The post Managerul unei rețele de laboratoare medicale: Pacienți cu SARS-CoV-2 erau internați din ianuarie la Suceava appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.