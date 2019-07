Mananci multi cartofi prajiti, pizza si chipsuri? Iata la ce riscuri te supui

saorma google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Hamburgerii, cartofii prajiti, pizza, saorma si sucurile acidulate au un impact negativ asupra functiei testiculare a barbatilor tineri, arata un nou studiu. Potrivit CNN, care citeaza un studiu realizat la Harvard, numarul de spermatozoizi al acestor consumatori de ”junk food” este in medie cu 25,6 milioane mai scazut decat al celor care mananca alimente ”sanatoase”. Un numar mic de spermatozoizi poate influenta in mod negativ abilitatea de a lasa insarcinata o femeie. Asta vrea orice gurmand: Pizza care nu ingrasa ”Numarul de spermatozoizi este in scadere in tarile din Occident, in ultimele decade.”, arata cercetatorii in cadrul unei prezentari care a avut loc la Viena. C ...