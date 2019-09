Mananci sanatos? Care dintre cele 3 oua credeti ca provine de la o gaina crescuta natural

oua 9 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Daca v-ati gandit la cel din stanga, ati ghicit! Ouale gainilor crescute cu hrana naturala au de obicei galbenusul foarte inchis la culoare, conform kanald.ro. In plus, albusul are o consistenta mai mare, iar coaja este mai groasa. Acest lucru se datoreaza diferitelor vitamine si acizi, care lipsesc din furajele procesate si imbogatite pe care majoritatea companiilor avicole le folosesc astazi pentru cresterea gainilor. Acesta este motivul pentru care ouale de tara sunt de obicei mai mari, mai grele si mai consistente decat ouale vandute in supermarketuri. Oul este un produs deosebit de valoros pentru alimentatia omului din cele mai vechi timpuri, datorita bogatiei in factori nutritivi indispensabili organismul ...