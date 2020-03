Manchester United va continua sa plateasca personalul temporar, chiar daca sezonul va fi anulat

Clubul englez de fotbal Manchester United a anunţat că va continua să-şi plătească angajaţii temporari chiar dacă restul sezonului din Premier League va fi anulat sau dacă meciurile se vor disputa cu porţile închise, relatează Reuters potrivit Agerpres.

Fotbalul englez a fost suspendat până cel puţin la 30 aprilie, iar forurile sale de conducere au decis prelungirea sezonului pentru o perioadă nedefinită.Manchester United şi-a motivat decizia prin faptul că aceste plăţi vor reduce incertitudinea cu care se confruntă forţa de muncă şi acestea vor fi făcute către toţi muncitorii temporari în zilele de meci şi ceilalţi angajaţi temporari care au lucrat pentru club în ultimele trei luni.''Avem încredere în personalul nostru extraordinar pentru a oferi servicii şi experienţe excepţionale fanilor pe Old Trafford. Noi înţelegem că acestea sunt circumstanţe fără precedent şi vrem să le asigurăm o securitate financiară indiferent de ce se va întâmpla cu acest sezon. Aşteptăm cu nerăbdare să îi primim înapoi pe suporterii noştri - şi colegii noştri - pe Old Trafford cât mai repede posibil'', a declarat vicepreşedintele Ed Woodward într-un comunicat.United, care mai are de jucat patru meciuri acasă din acest sezon, se înscrie astfel pe lista cluburilor din Premier League care încearcă să-şi protejeze angajaţii temporari.Brighton, Crystal Palace şi Wolverhampton se numără printre cluburile care şi-au anunţat deja intenţia de a plăti personalul temporar chiar dacă meciurile vor fi suspendate.