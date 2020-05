Mandachi renunta la banii din francizele Spartan: Ce crezi ca a facut Parlamentul?

Omul de afaceri Stefan Mandachi, fondatorul lantului de restaurante Spartan, anunta ca a renuntat la banii pe care ar fi trebuit sa-i incaseze de la unitatile francizate in perioada starii de urgenta, ba chiar le va returna si ce s-a incasat in martie, totul in incercarea de a proteja reteaua, in conditiile in care restaurantele raman inchise si au pierderi uriase, iar statul nu ajuta cu nimic, ba din contra.