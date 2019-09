Mandat de executare a pedepsei inchisorii, pus in aplicare de politistii pascaneni

inchisoare google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Politistii din Politiei Municipiului Pascani au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei de 2 ani si 2 luni inchisoare, emis de Curtea de Apel Iasi, pe numele unei femei de 35 de ani, din municipiul Pascani. Aceasta a fost condamnata pentru savarsirea infractiunii de talharie. In baza mandatului de executare a pedepsei inchisorii, femeia a fost depusa in Penitenciarul Iasi, in vederea executarii pedepsei. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. municipiul pascani condamnata : (function(window,document,undefined){var script_ta ...