Mandatul directorului general al Regiei Nationale a Padurilor Romsilva, revocat de Consiliul de Administratie

Mandatul directorului general al Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva, Gheorghe Mihailescu, a fost revocat marti, 4 februarie a.c., de membrii Consiliului de Administratie.Consiliul de Administratie l-a desemnat pe Codrut Ion Bilea director general provizoriu, pe o durata de 4 luni, incepand de miercuri, 5 februarie a.c.In perioada urmatoare va fi demarat procesul de selectie a noului director general al Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva, in conformitate cu Ordonanta de Urgenta a Guvernului 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.Codrut Ion Bilea a absolvit cursurile Facultatii de Silvicultura si Exploatari Forestiere a Universitatii ”Transilvania” din Brasov in 1988 si a inceput cariera profesionala ca inginer in cadrul Institutului de Cercetari si Amenajari Silvice. Din 1990 a indeplinit functii de executie si conducere in cadrul Ocolului Silvic Curtea de Arges si al Directiei Silvice Arges, iar din 2007 a ocupat functiile de consilier al directorului general si director al Departamentului Fond Forestier, in aparatul central al Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva.Regia Nationala a Padurilor – Romsilva administreaza padurile aflate in proprietatea publica a statului roman, aproximativ 48% din totalul padurilor la nivel national, si are circa 16.500 de angajati la nivelul celor 41 de directii silvice, administratiile a 22 de parcuri nationale si naturale si a celor 12 herghelii de stat.