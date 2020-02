Mandria ministrului Citu, desfiintata: Imprumutul cu dobanda negativa - 'o dovada de manipulare primitiva'

"Florin Cîțu, bloggerul fugar, este elevul corijent care bagă și el capul în poză la serbarea de sfârșit de an." - Este afirmaţia lui Alexandru Coita, copreşedinte al Platformei Social-Liberală, cel care explică pe pagina sa de Facebook că împrumutul la dobândă negativă făcut de Ministerul Finanţelor Publice nu are nicio legătură cu încrederea în acţiunile guvernului.

"Disperat să salveze aparențele unui guvern născut flasc, Florin Cîțu mizează pe faptul că romănii sunt neinformați. Se laudă premierul desemnat că, iată, din marea încredere a piețelor financiare internaționale față de guvernul „Gaură”, propus ieri de președinte, România se împrumută azi cu dobânzi negative, adică vom da înapoi mai puțini bani decât primim.

Este o dovadă de manipulare primitivă după model patentat înainte de 1989. De fapt, fenomenul dobânzilor negative nu are nicio legătură cu Florin Cîțu, bloggerul fugar!

Vorbim aici de un fenomen la nivel global care reflectă panica generalizată de pe piețele financiare, în contextul Coronavirus, al războiului comercial sino-american și al tensiunilor din Orientul Mijlociu.

Investitorii se înghesuie să cumpere obligațiuni de stat, indiferent de emitent, pe care le consideră mai sigure decât acțiunile de pe bursele care de zile bune se află în picaj. Cu cererea mare de obligațiuni scade în mod natural și costul acestora pentru guverne, care au parte astfel de condiții favorabile. Azi, peste 50% din obligațiunile guvernamentale la nivel UE se tranzacționează la dobânzi negative! (a se vedea graficul de mai jos)

Tot astăzi, echivalentul a 12 mii de miliarde de dolari în obligațiuni guvernamentale și acțiuni investment-grade se tranzacționau la dobânzi negative, conform Barclays. Dintre acestea, echivalentul a 5 mii de miliarde de dolari în obligațiuni guvernamentale au dobânda sub zero. Este un fenomen fără precedent din 2016, care însă nu are absolut nicio legătură cu Cîțu!

Cîțu este doar repetentul care bagă și el capul în poză la serbarea de sfârșit de an. Jenant, provincial, politicianist.

Așa că, domnule „Gaură”, înapoi la muncă, la făcut probleme, exerciții, învățat definiții și luat meditații! E clar că materia nu o știi, doar speculezi lăutărește niște surse pe care nu le pricepi!

Vai și amar cu asemenea oameni în fruntea țării!", scrie Coita pe Facebook.