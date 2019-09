Manechinul preferat a lui Catalin Botezatu a nascut. Ce nume a ales pentru fetita nou nascuta

Emma Dumitrescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Emma Dumitrescu, manechinul favorit al lui Catalin Botezatu de la Next Top Models, a nascut! La noua ani de cand a castigat prima editie a emisiunii si de cand a cunoscut succesul, tanara a devenit mamica si este in culmea fericirii. Acum doi ani si jumatate, Emma Dumitrescu s-a intors in Romania si a inceput o relatie cu fotograful Bogdan Brasoveanu. S-au si logodit, iar acum, Emma Dumitrescu a dat marea veste pe retelele de socializare: au devenit si parinti! In urma cu doua saptamani, in viata lor a aparut o fetita sanatoasa si frumoasa foc! S-au bucurat de primele zile in trei departe de ochii lumii, iar cand au hotarat sa faca totul public, au ales cateva fotografii de-a dreptul superbe. Ce-i drep ...