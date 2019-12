Manevra spectaculoasa a lui Gheorghe Dinca in cazul Caracal: „Se vrea deturnarea anchetei”

Misterul se adanceste in cazul Caracal. Cu fiecare declaratie data anchetatorilor, raspunsurile lui Gheorghe Dinca nu fac decit sa ridice mai multe intrebari. Este presupusul sau complice, Stefan Risipisceanu, doar o alta victima a planului lui Gheorghe Dinca?

Dupa luni de ancheta, anchetatorii inca nu au dovezi clare ale mortii celor doua adolescente disparute din Caracal. Intregul dosar pare construit in jurul maturisirilor principalului suspect, Gheorghe Dinca. Daca, initial, acesta a negat orice contact cu Luiza Melencu si Alexandra Macesanu, in cele din urma, in timpul interogatoriilor, ar fi recunoscut ca le-a omorat accidental, apoi intentionat, intr-un acces de furie.

Mai mult, la sfarsitul lunii noiembrie, Gheorghe Dinca le-ar fi spus anchetatorulor ca u a actionat singur, aruncand-ul in atentia oamenilor legii pe Stefan Risipiceanu, un alcoolic fara familie, fara casa, care il mai ajuta din cand cu treburile gospodaresti.

Insa, inca din luna august, criminologul Dan Antonescu spunea despre Dinca ca este un personaj periculos, care minte foarte mult si face orice poate pentru a-i duce pe anchetatori pe piste false. Asa sa fie si in cazul presupusului sau complice?

Se pare ca in timpul audierilor de la inceputul lunii decembrie, Gheorghe Dinca ar fi facut o criza de nervi si l-ar fi amenintat pe avocatuul familiei Melencu, Tonel Pop, ca fiicele sale vor fi violate.

„Acest Dinca m-a amenintat timp de cateva minute, spre amuzamentul procurorilor. M-a amenintat, s-a repezit asupra mea. Acum procurorii ne sperie cu Dinca. Acesta mi-a spus ca daca am fete e posibil sa fie vioate. Practic, era mana in mana cu procurorii, deoarece l-au lasat minute in sir pentru a ne jigni. A sarit la mine”, a declarat Tonel Pop.

Complicele lui Dinca, o alta minciuna a monstrului din Caracal?

DIICOT a anuntat retinerea lui Stefan Risipiceanu, acesta fiind acuzat ca a violat-o pe Luiza Melencu, in urma unui denunt facut de Gheorghe Dinca pe 6 noiembrie. Cu toate ca probele biologic il pot plasa pe acesta in casa lui Dinca, singura dovada a agresiunii sexuale este, si de data asta, marturia principalului suspect.

La scurt timp dupa arestarea presupusului complice, avocatul lui Stefan Risipiceanu a spus ca decizia de arestare nu este definitiva si ca o va ataca la Curtea de Apel Bucuresti.

„Nu recunoaste nimic, nu a vazut pe nimeni. Despre relatia cu Dinca a spus doar ca se cunosteau ca fiind vecini, atat. Nu pot sa va spun prea multe chestiuni din dosar, va spun doar ca nu sunt probe directe care sa-l lege pe inculpat de savarsirea vreunei fapte. (..) Nu are cum sa regrete daca nu a recunoscut. A perceput-o ca pe o rautate din partea lui Gheorghe Dinca (n.red. declaratia data impotriva lui), in sensul ca de abia acum, la patru luni de cand s-a declansat acest caz, abia acum vrea sa il ia si pe el dupa”, a declarat acesta.

Gheorghe Alexandrescu, medic legist cu 44 de ani de experienta in medicina legala, fost sef al Laboratorului de Prosectura al Institutului National de Medicina Legala (INML) „Mina Minovici”, a precizat, pentru EvenimentulZilei:

„Reactia initiala a suspectului Gheorghe Dinca fiind de negare ferma a unor crime – chiar daca acesta pastra in mod suspect resturi biologice sugerand incinerarea unui cadavru, dupa contactul cu un personaj nedeconspirat de catre anchetatori, suspectul si-a asumat savarsirea la indigou a doua crime, aspect ce ridica multe semne de intrebare. Simpla asumare din remuscare fata de fapta, ar putea fi o asumare pentru acoperirea adevaratilor autori, deturnarea mersului anchetei.”

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.