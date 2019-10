Manevre anti-Florea in CSM: Strategia de blocare a numirii conducerii SIIJ (surse)

După cinci şedinţe de plen boicotate şi o amânare, tabăra anti-SIIJ din CSM pregăteşte o nouă manevră pentru blocarea numirii Adinei Florea în funcţia de procuror-şef al Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie (SIIJ).

Marți, pe ordinea de zi a ședinței plenului Consiliului, programată să înceapă la ora 13.00, se regăsesc, din nou, cele trei puncte care vizează activitatea Secției de Investigare a Infracțiunilor din Justiție, respectiv:

- validarea rezultatelor concursului pentru numirea procurorilor cu funcţii de execuţie din cadrul Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie, desfăşurat în perioada 11 aprilie - 15 iunie 2019 şi numirea în funcţie a candidaţilor declaraţi admişi

- validarea rezultatelor concursului pentru numirea procurorului şef al Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie, organizat în perioada 15 mai - 18 iunie 2019 şi numirea candidatului admis în funcţia de procuror şef al Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie

- organizarea concursului pentru numirea procurorilor cu funcţii de execuţie din cadrul Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie.

Aceasta este a șaptea oară când CSM încearcă validarea Adinei Florea la șefia Secției de anchetare a magistraților.

Asociaţia "Mişcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor" solicită amânarea discutării tuturor punctelor care vizează SIIJ, până la o decizie a CJUE. "In data de 15 octombrie 2019 AMASP a solicitat membrilor CSM amanarea discutarii punctelor de pe ordinea de zi care vizeaza activitatea SIIJ. In scrisoarea transmisa AMASP a aratat ca activitatea acestei sectii de parchet este influentata in mod direct de decizia pe care CJUE urmeaza sa o pronunte, fiind astfel necesara prorogarea discutiilor", transmite AMASP.

În acelaşi timp, potrivit unor surse din sistemul judiciar, o parte dintre membrii CSM ar dori să forţeze invalidarea concursului pentru şefia SIIJ. Astfel, procedura ar urma să fie reluată. În schimb, celelalte puncte referitoare la SIIJ ar urma să treacă de plenul CSM.

Majoritatea în plenul CSM este una incertă. Dacă toţi cei cinci procurori, plus procurorul general ar vota alături de cei trei judecători anti-SIIJ (Chiş, Mateescu şi Bălan), alanţa ar fi înclinată de Ana Birchall, iar majoritatea ar fi de 10 la 9 împotriva SIIJ.