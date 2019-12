Manevre cu parfum de DNA: I s-a gasit rapid un concurs de functionar public pentru a putea fi instalat prefect

Noul prefect al judeţului Bihor, un apropiat al primarului municipiului Oradea, Ilie Bolojan, nu a putut fi numit în funcţie pentru că nu era funcţionar public. Astfel, i s-a găsit rapid un concurs la Primăria Arad, pe care l-a şi câştigat. Tot la Arad, DNA a intrat recent în filiala locală a PSD.

Dumitru Ţiplea, în vârstă de 45 de ani, este noul prefect al judeţului Bihor. În şedinţa de miercuri a executivului, la propunerea premierului Ludovic Orban a fost emisă o Hotărâre de Guvern pentru numirea lui Ţiplea, nominalizat la această funcţie încă din 29 noiembrie, printr-o decizie aproape unanimă a conducerii PNL Bihor, cu 29 voturi din cele 31 ale membrilor Biroului Politic Judeţean, notează bihoreanul.ro.

În anii 2005-2007, Ţiplea a fost şef al Cancelariei prefectului Ilie Bolojan, iar când acesta a fost promovat la Bucureşti ca secretar general al Guvernului l-a urmat, fiindu-i consilier până în 2008. În acel an, când Bolojan a devenit primar al Oradiei, iar la şefia Consiliului Judeţean a fost ales Radu Ţîrle, pe atunci membru PNL, Ţiplea a fost "detaşat" pe lângă acesta, ca director de cabinet, însă a demisionat din cauza unor neînţelegeri cu şeful său, în 2010.

Contactat de Bihoreanul, Dumitru Ţiplea a explicat că pentru a putea fi numit prefect, funcţie din categoria înalţilor funcţionari publici, a trebuit întâi să devină funcţionar public, participând la un concurs organizat pe un post de consilier superior la Serviciul de Stare Civilă al Primăriei Arad, imediat după ce a fost propus de colegii săi din PNL Bihor.

"Eu nu am avut niciodată intenţia să devin funcţionar public, dar s-au purtat consultări în cadrul PNL Bihor pentru o propunere în vederea numirii pe funcţia de prefect şi cea mai mare parte dintre colegi a susţinut varianta Ţiplea. Am zis că dacă acesta-i drumul, eu sunt un soldat, îmi asum treaba asta. După ce s-a luat hotărârea, m-am uitat pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, să văd unde este deschis vreun concurs. Am susţinut un concurs la Arad, pentru care m-am înscris în ultima zi şi pe care mai erau trei candidaţi. La examen am luat 89 de puncte la scris (n.r. – din 100), la interviu 99,67, iar luni am devenit funcţionar public", a declarat Ţiplea.

El a precizat că nu a apucat "să meargă la serviciu", deoarece a doua zi a ajuns la Prefectura Bihor, prin transfer. De altfel, noul prefect a afirmat că nu este de acord cu "nesincronizarea" legislaţiei faţă de realitate: "Nu este corect ca Guvernul să trebuiască să numească un funcţionar care apoi trebuie să implementeze un program politic de guvernare".