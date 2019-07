Manfred Weber face lobby pentru Ursula von der Leyen

Manfred Weber Ursula von der Leyen google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Conservatorul german Manfred Weber a facut apel la europarlamentari sa o voteze pe Ursula von der Leyen pentru a deveni presedinta Comisiei Europene si a avertizat ca un vot negativ ar crea instabilitate politica in Europa, informeaza Reuters. „Nu avem nevoie de opozitie acum, avem nevoie de un spirit constructiv”, a declarat Weber pentru postul de televiziune ZDF. Weber, un fost candidat pentru postul de presedinte al Comisiei, a declarat ca von der Leyen poate „construi poduri politice” si ca are o mare pasiune pentru Europa. Zi IMPORTANTA in Parlamentul European. Ursula von der Leyen nu ar avea destule voturi ca sa preia sefia Comisiei Europene Parlamentu ...