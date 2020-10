Manifestații marcate de violența, in Israel, in ciuda legii care limiteaza protestele in pandemie

Zeci de mii de israelieni au protestat în toată țara în sute de locații, sâmbătă seara, împotriva premierului Benjamin Netanyahu și extinderii măsurilor de „urgență specială”, care permit guvernului să limiteze demonstrațiile ca parte a eforturilor de combatere a coronavirusului, relatează Haaretz și presa internațională. La fiecare protest au fost operate arestări pentru nerespectarea legii […] The post Manifestații marcate de violență, în Israel, în ciuda legii care limitează protestele în pandemie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.