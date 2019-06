Manifestari de Ziua Eroilor Neamului, in Iasi si Letcani - LIVE VIDEO

ziua eroilor Iasi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Astazi, de Inaltarea Domnului, militarii romani vor aduce un omagiu eroilor cazuti pe campurile de lupta din Primul si al Doilea Razboi Mondial. Anual, de Inaltarea Domnului are loc si Ziua Eroilor, zi in care armata isi cinsteste camarazii cazuti pe campurile de lupta. Astazi, in mai multe locuri din Iasi, dar si din comuna Letcani, vor avea loc manifestari militare si religioase la care vor participa oficialitati locale si judetene, dar si reprezentanti ai Armatei Romane. "Brigada 15 Mecanizata «Podu Înalt» va invita sa fiti alaturi de noi in data de 6 iunie 2019 pentru a lua parte la Ceremonia militara si religioasa de depuneri de coroane de flori la Parcela Eroilor Rom&a ...