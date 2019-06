Manifestatie la Baia de Arama pentru fetita adoptata de o familie de romani din SUA

protest google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O noua manifestatie are loc astazi, la Baia de Arama, in sprijinul Sorinei, fetita de 8 ani adoptata de o familie de romani din SUA si preluata intr-un mod brutal de autoritati de la asistentul maternal care o crescuse. Deocamdata sunt aproximativ 30 de persoane, inclusiv copii, colegi ai fetitei, care scandeaza impotriva tatalui adoptiv si a autoritatilor. LOVITURA in cazul fetitei de la Baia de Arama. Un cunoscut avocat anunta o plangere penala impotriva procurorului Maria Piturca Participantii la protest au pancarte pe care scrie ”Nu distrugeti fericiriea unui copil”, ”Nu plecam fara Sorina”. Ei vor sa afle unde este acum fetita si spun ca intentioneaza sa mearga pana la Craiova p ...