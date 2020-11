Manifestatii in Armenia pentru gasirea soldatilor disparuti in Nagorno-Karabah

Circa 1.000 de persoane care cereau autorităţilor să acţioneze pentru a-i găsi pe soldaţii armeni dispăruţi în timpul conflictului din Nagorno-Karabah au manifestat duminică la Erevan, după o precedentă manifestaţie sâmbătă a rudelor soldaţilor la Stepanakert, capitala enclavei, relatează AFP preluat de agerpres.

Reuniţi în spatele unei pancarte cu înscrisul "Ajutaţi-ne să ne regăsim prizonierii", manifestanţii printre care se aflau mai multe celebrităţi au defilat în centrul capitalei armene, după ce au citit o scrisoare destinată ambasadorului rus la Erevan, cerându-i "intervenţia personală în acest proces".

"Pentru ce începem cu Rusia? Pentru că este ţara care a intervenit, care a putut să participe şi continuă să participe la problema care ne interesează astăzi", a declarat unul dintre organizatorii marşului, Hrant Tohatian, un actor cunoscut în regiune.Sâmbătă, 30 de rude ale soldaţilor dispăruţi blocaseră pentru scurt timp o stradă din centrul Stepanakert, capitala Nagorno-Karabah, înainte ca o delegaţie a acestora să fie primită de preşedintele republicii separatiste, Araik Arutiunian."Cerem o acţiune imediată pentru a rezolva această problemă. Dar autorităţile spun că asta nu depinde de el, că depinde de azeri", şi-a exprimat regretul la ieşirea de la întrevedere un localnic, Arsen Gukasian, 47 de ani.El îşi caută fiul şi fratele, acesta din urmă apelându-l pentru ultima oară în 2 octombrie, cu câteva zile după reluarea conflictului în 27 septembrie.Potrivit lui, " Azerbaidjan ul îşi dictează condiţiile. Ei nu urmăresc punctele acordului" din 9 noiembrie, semnat sub egida Rusiei, care a pus capăt ostilităţilor, consacrând victoria Azerbaidjanului. Acest acord prevede în special un schimb de prizonieri şi de corpuri."Astăzi, copiilor (soldaţii armeni dispăruţi) le este foame, le este sete, supravieţuiesc mâncând doar iarbă sau altceva, aşteptând ca armenii să vină să-i salveze pentru că ei sunt armeni. Dar noi, părinţii, suntem fără speranţă, noi nu ştim cum să ne salvăm copiii", a declarat emoţionat Sargis Stepanian, 47 de an, care de asemenea îşi caută fiul.Un înalt reprezentant din Nagorno-Karabah, Artak Beglarian, a afirmat sâmbătă că "corpurile a peste 400 de militari armeni au fost deja recuperate şi schimbate în diverse locuri". El precizase în ajun că între 50 şi 60 de soldaţi armeni sunt prizonieri. Armenia a recunoscut că a pierdut peste 2.300 de soldaţi ucişi în conflict, printre care corpuri neidentificate. Comitetul Internaţional al Crucii Roşii (CICR) este însărcinat cu procesul de evacuare a corpurilor, sub protecţia forţelor ruse de menţinere a păcii, din care aproape 2.000 de soldaţi au fost desfăşuraţi în regiune.