Manipularile electorale online, masuri de contracarare de la Comisia Europeana

Comisia Europeană va emite noi reglementări pentru giganții internetului împotriva manipulărilor electorale online. Măsurile vin ca urmare a campaniilor de dezinformare și a tentativelor de manipulare constatate recent, la alegerile pentru Parlamentul European, transmite AFP. Comisarul european pentru securitate, Julian King, a declarat pentru ediţia duminicală a cotidianului Die Welt, că măsurile suplimentare sunt necesare The post Manipulările electorale online, măsuri de contracarare de la Comisia Europeană appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.