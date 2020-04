Manual pentru reconstructia Romaniei

De cateva zile, mi-e frica sa mai deschid televizorul. Mi-e frica, de fapt, de imbecila expresie "sa repornim economia". Si imi este atat de frica pentru ca aceasta expresie, in sine, concentreaza intreaga stiinta (profund romaneasca) a ascunderii mizeriei sub covor. Cei care se joaca cu aceasta expresie sunt cei care cred ca economia romaneasca este vreun Ferrari pitit in garaj vreo doua luni si care, la prima cheie, va zburda, la fel de zglobiu ca inainte, pe soselele patriei. Hai sa fim ...