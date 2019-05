MApN anunta ca vom vedea convoaie de blindate si camioane militare pe soselele Romaniei

Convoaie de personal si tehnica, atat romanesti, cat si apartinand unor state membre NATO si partenere, se vor deplasa, in aceasta perioada, pe cai de comunicatii rutiere, feroviare, aeriene, maritime si fluviale, in vederea participarii, intre 3 si 24 iunie, la faza operationala a celui mai important program de pregatire multinationala din acest an in Romania - Saber Guardian 2019 (SG19) si exercitiile conexate, au anuntat, vineri, reprezentantii Ministerului Apararii Nationale (MApN).