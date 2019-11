MApN: Ceremonie de investire a secretarului de stat Simona Cojocaru, sef al Departamentului pentru politica de aparare, planificare si relatii internationale

Ceremonia de învestire în funcție a secretarului de stat și șef al Departamentului pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale,u, a avut loc astăzi, 28 noiembrie, la sediul MApN, în prezența ministrului apărării naționale,, și a locțiitorului șefului Statului Major al Apărării, generalul-locotenentLa ceremonie a luat parte și secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Externe, Dănuț Sebastian Neculăescu.Ministrul apărării naționale a evidențiat activitatea deosebită a secretarului de stat Cojocaru în perioada în care a lucrat în cadrul Departamentului, apreciind profesionalismul și experiența sa. „Sunt sigur că veți reuși să polarizați toată energia pozitivă a personalului tânăr care activează în cadrul departamentului și, împreună, să vă îndepliniți obiectivele actuale și pe cele viitoare. Totodată, am deplina convingere că veți găsi o linie de comunicare cât se poate de coerentă și continuă, atât în interiorul structurii pe care o conduceți, cât și cu celelalte structuri din cadrul Ministerului Apărării Naționale”, a spus ministrul Ciucă. La final, ministrul a asigurat-o pe Simona Cojocaru de întreg sprijinul echipei de conducere a MApN.La rândul său, noul secretar de stat pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale a mulțumit pentru încrederea ce i-a fost acordată și a dat asigurări că Departamentul pe care îl conduce va susține și va îndeplini obiectivele Ministerului Apărării Naționale folosind toate atuurile pe care le are - profesionalism, inteligență și tinerețe. „Analizăm, evaluăm și depunem toate eforturile pentru a asigura României puterea de a interveni la masa deciziilor Alianței Nord-Atlantice și ale Uniunii Europene. Vă asigurăm că vom continua aceleași linii de acțiune și, pentru a obține cele mai bune rezultate, vom colabora, la fel de bine ca și până acum, cu reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe”, a spus Simona Cojocaru.Simona Cojocaru este licențiată în economie globală, fiind absolventă a Facultății de Relații Economice Internaționale din cadrul Academiei de Studii Economice, și a absolvit studii masterale de Relații Internaționale și Integrare Europeană la Școala Națională de Studii Politice și Administrative.De asemenea, a absolvit diferite forme de pregătire în domeniul relațiilor internaționale la renumite școli din străinătate, precum Universitatea Harvard, JFK Government School - „Senior Executives in International Security" Programme; Royal Military College, Shrivenham, Marea Britanie - „European Security"; Franța - Programul „Personalité d'avenir défense", organizat de Ministerul Francez al Apărării; SUA - „Provocări ale politicii de externe a SUA. Proiectul Regional European" - International Visitor Leadership Program, organizat de Departamentul de Stat al SUA.Simona Cojocaru lucrează din anul 1997 în cadrul Departamentului pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale, iar între anii 2013-2015 și 2017-2019 a fost directorul Direcției Politici de Apărare.