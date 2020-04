MApN cumpara de urgența obuze din cauza unor „evenimente imprevizibile” la granița de Est a Romaniei

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a lansat o licitație accelerată epntru cumpărarea de obuze cu calibrul de 82 și 120 milimetri cu bombe de iluminare. Achiziția urgentă, de aproape 16 milioane de euro, este justificată de „contextul climatului geopolitic existent” și de „posibilitatea apariției unor evenimente imprevizibile externe la granițele de nord și est ale României”. […] The post MApN cumpără de urgență obuze din cauza unor „evenimente imprevizibile” la granița de Est a României appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.