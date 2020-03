MApN: Peste 600 de militari, alaturi de fortele de ordine, in doua zile; ministerul poate aloca pana la 10.000 de militari

Aproximativ 660 de militari şi 230 de mijloace tehnice au acţionat, în Bucureşti şi în ţară, de miercuri până joi la ora 16,00, în 95 de misiuni de patrulare în comun cu forţele Ministerului de Interne, pentru întărirea prezenţei la frontieră, transport echipamente medicale, instalare corturi pentru triaj epidemiologic, amenajări genistice la locaţia de instalare a spitalului ROL 2 şi transport persoane, informează un comunicat al Ministerului Apărării Naţionale (MApN). În contextul în care miercuri, la ora 12,00, a intrat în vigoare o nouă ordonanţă militară, prin care inclusiv Armata participă la asigurarea ordinii publice, MApN transmite că militarii români "vor îndeplini fiecare misiune în sprijinul forţelor Ministerului Administraţiei şi Internelor (misiuni de de patrulare în comun, întărire a prezenţei la frontieră şi paza unor obiective) conform prevederilor Decretului nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României şi ale ordonanţelor militare emise ulterior, cu respectarea strictă a prevederilor legilor şi regulamentelor militare aplicabile în aceste situaţii". Potrivit sursei citate, echiparea militarilor pentru executarea acestor misiuni este standard şi include armamentul individual. "Aceste tipuri de misiuni nu sunt executate cu tehnică de luptă blindată sau armament greu. Deplasarea la locul de desfăşurare a misiunilor se execută cu autoturisme de teren, autovehicule neblindate tip URO VAMTAC sau HMMWV (HUMVEE), precum şi cu alte mijloace logistice folosite pentru desfăşurarea misiunilor", subliniază MApN. Foto: (c) Silviu MATEI / AGERPRES FOTO MApN aminteşte că, de la începutul aplicării măsurilor pentru limitarea răspândirii COVID-19, a sprijinit autorităţile centrale şi locale printr-un număr de 186 misiuni, la care au participat 1.341 militari şi 380 mijloace tehnice. Foto: (c) Simion MECHNO / AGERPRES FOTO Acestea au inclus: instalarea spitalului de campanie ROL 2 de la Institutul Naţional de Gerontologie şi Geriatrie "Ana Aslan"; instalarea unor corturi pentru organizarea fluxurilor de triaj epidemiologic în spitalele militare şi civile din ţară (41 corturi); misiuni de transport aerian a unor echipamente de protecţie medicală (trei misiuni - din Germania, Turcia şi Coreea de Sud); misiuni de evacuare aeriană a unor cetăţeni români din străinătate (patru misiuni - din Germania şi Italia); suplimentarea echipelor medicale pentru triajul epidemiologic în puncte de trecere a frontierei şi aeroporturi. Potrivit reprezentanţilor ministerului, "pentru executarea misiunilor repartizate, MApN poate aloca gradual, în funcţie de solicitări, un număr de aproximativ 10 mii de militari". La nevoie, sunt prevăzute forţe şi mijloace şi în rezerva acţională. Foto: (c) Silviu MATEI / AGERPRES FOTO "Prin regulile stabilite de cadrul legislativ (OUG 1/1999, cu modificările şi completările ulterioare), coordonarea la nivel naţional a tuturor acţiunilor circumscrise implementării măsurilor stabilite prin decretul de instituire a situaţiei de urgenţă revine Ministerului Afacerilor Interne. Ministerul Apărării Naţionale are rol de sprijin şi au fost luate toate măsurile pentru asigurarea forţelor şi mijloacelor MApN în situaţiile în care va fi necesară alocarea lor, pe tipurile de misiuni pentru care vor exista solicitări", adaugă sursa citată. AGERPRES/(AS - autor: Oana Ghiţă, editor: Mihai Simionescu, imagine: Cătălin Soci, redactare video: Marilena Gheorghiță, montaj: Traian Arsenescu, editor online: Gabriela Badea) * Mai multe imagini pe AGERPRES FOTO