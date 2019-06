MApN propune un dialog cu autoritatile de la Budapesta pe tema cimitirelor militare; se asteapta raspunsul partii ungare

Situaţia cimitirelor militare din România şi Ungaria, în special cea de la cimitirul din Valea Uzului, ar putea fi discutată în cadrul unei întrevederi pe care oficialii Ministerului Apărării Naţionale (MApN) ar putea avea-o cu omologii lor de la Budapesta. Potrivit unui comunicat al MApN, întâlnirea este propusă de partea română, discuţiile urmând a fi purtate prin intermediul Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor (ONCE) şi Institutului şi Muzeului de Istorie Militară din Ungaria. "Ministerul Apărării Naţionale, prin intermediul Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor (ONCE), a propus Ministerului Apărării din Ungaria şi Institutului şi Muzeului de Istorie Militară din acest stat organizarea unei întâlniri de lucru, în perioada 24 - 28 iunie, la Bucureşti, pentru analizarea şi discutarea unor aspecte de interes comun în domeniul mormintelor şi operelor comemorative de război, în baza Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind regimul juridic al mormintelor ungare de război din România şi al mormintelor române de război din Republica Ungară, semnat la Bucureşti la 6 martie 2008. Ministerul Apărării Naţionale rămâne în aşteptarea răspunsului părţii ungare", se precizează în comunicatul MApN. Ministerul informează că, în cadrul dialogului purtat de ONCE cu instituţia omoloagă din Ungaria, ar urma să fie abordată şi situaţia Cimitirului eroilor de la Valea Uzului, "în scopul identificării soluţiilor adecvate, pornind de la principiul asumat de ambele părţi prin semnarea Acordului interguvernamental menţionat, potrivit căruia militarii şi persoanele civile care şi-au pierdut viaţa ca urmare a acţiunilor militare din timpul celor două războaie mondiale au dreptul la locuri demne de odihnă veşnică, precum şi în conformitate cu dreptul internaţional umanitar, respectiv cu principiile Tratatului de înţelegere, cooperare şi bună vecinătate dintre România şi Republica Ungaria, semnat la Timişoara, la 16 septembrie 1996". AGERPRES/ (AS - autor: Cristian Lupaşcu, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Adrian Dădârlat)