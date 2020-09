MApN: Secretarul de stat Simona Cojocaru, la Forumul Disrupted Future, Shared Purpose

Secretarul de stat a prezentat viziunea României privind securitatea regiunii, reiterând necesitatea unei abordări unitare, solidare şi realiste a regiunii Mării Negre la nivelul Alianței Nord-Atlantice.

Secretarul de stat pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale, Simona Cojocaru, a participat marți, 22 septembrie, la Forumul anual ”Disrupted Future, Shared Purpose: Mapping a New Transatlantic Decade”, organizat de Center for European Policy Analysis (CEPA) în sistem de videoconferință.În cadrul panelului „Arenas of Contestation: The Geopolitics of the Black Sea”, secretarul de stat Cojocaru a susţinut o prezentare referitoare la amenințările prezente în regiunea Mării Negre și impactul asupra securităţii şi stabilităţii euro-atlantice. În acest context, a fost accentuată necesitatea consolidării rezilienței naționale, în această nouă paradigmă strategică.Totodată, secretarul de stat a prezentat viziunea României privind securitatea regiunii, reiterând necesitatea unei abordări unitare, solidare şi realiste a regiunii Mării Negre la nivelul Alianței Nord-Atlantice, prin punerea în practică a principiului „One threat, One flank, One presence – O singură amenințare, Un singur flanc, O prezență unitară”.