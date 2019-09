MApN, solicitat sa monitorizeze calitatea aerului la Sighisoara, dupa incendiul de la groapa de gunoi

În urma declanşării incendiului de la groapa de gunoi din Sighişoara, prefectul judeţului Mureş, Mircea Duşa, a anunţat, vineri, că a solicitat sprijinul Ministerului Apărării Naţionale prin Batalionul CBRN, să monitorizeze în permanenţă calitatea aerului în municipiul Sighişoara, în urma incendiului de la groapa de gunoi, potrivit Agerpres.

"Am convocat la faţa locului şi o parte din membrii Comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă, acei membri care au atribuţii în acest domeniu. Vom menţine forţele care sunt dispuse în momentul de faţă pe tot parcursul zilei, şi vom supraveghea locul şi în timpul nopţii, iar intervenţia va continua în cursul zilei de mâine, având în vedere că stingerea acestui incendiu este foarte complicată. De asemenea, pentru că Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş nu dispune de un laborator mobil, am cerut şi sprijinul Ministerului Apărării Naţionale, respectiv al Batalionului CBRN din Municipiul Sighişoara, să monitorizeze în permanenţă calitatea aerului. În momentul de faţă se intervine cu autospeciale de mare capacitate, cu mijloace puse la dispoziţie de primărie, de operatorul economic şi Aquaserv şi încercăm să stingem incendiul într-un termen rezonabil. Fac precizarea că în această zonă au mai apărut incendii, de aceea am solicitat Gărzii de Mediu să verifice dacă operatorul care administrează groapa de gunoi respectă legea şi să ia şi măsurile necesare dacă se vor constata nereguli", a arătat prefectul judeţului Mureş, Mircea Duşa, într-un comunicat de presă.

În urma incendiului de la groapa de gunoi, izbucnit vineri dimineaţa, a fost convocat Comitetul local pentru situaţii de urgenţă şi s-a emis o alertă prin sistemul RO ALERT, pentru conducătorilor auto care se deplasează pe DN 14, Sighişoara - Mediaş, aflat în apropiere.

La locul incendiului, care se manifestă pe o suprafaţă de 500 mp şi la aproximativ 10 metri adâncime, intervin cinci autospeciale de stingere, o cisternă cu apă de la Aquaserv, două buldoexcavatoare şi 30 angajaţi ai ISU.