'Marșul deșteptarii națiunii romane' - Un pensionar a strabatut pe jos distanța de peste 500 de kilometri dintre București și Cluj-Napoca

Un pensionar a străbătut pe jos, în ultimele zece zile, distanța de peste 500 de kilometri dintre București și Cluj-Napoca într-un maraton civic pentru a îndemna oamenii să iasă la vot în 26 mai și să voteze oameni noi, fără dosare penale, transmite Mediafax.

Mihai Manolea, un pensionar din București în vârstă de 58 de ani, a pornit din Capitală, pe jos, spre Cluj-Napoca, în 1 aprilie, în „Marșul deșteptării națiunii române”, și a ajuns miercuri la Cluj-Napoca, după ce a străbătut peste 500 de kilometri.

Acesta a avut cu el un steag tricolor și unul al UE, dar și un banner cu mesajele „Ieși la vot. Ieși și votează ca fii tăi să vină acasă” și „300 de parlamentari. Fără penali”.

„Am mers zilnic între 8 și 12 ore pe jos, în medie 50 de kilometri într-un maraton civic, în , prin care am dorit să transmit un mesaj poporului român ca în 26 mai oamenii să iasă la vot. Dacă eu am mers pe jos 500 de kilometri între București și Cluj-Napoca, și ei pot ieși la urme câteva sute de metri până la secția de votare. Am ales Cluj-Napoca deoarece de aici au fost anul trecut primii oamenii care au plecat într-un marș al speranței până la București, iar inițiativa mi-a plăcut și am vrut să le întorc acest marș clujenilor. Eu nu am nicio apartenență politică, așa că le transmit românilor să aleagă oameni curați, tineri, noi, care să nu aibă dosare penale. Să nu mai voteze penali”, a spus Manolea.

Manolea a subliniat că a plecat pe cont propriu, fără să fie sponsorizat, și a slăbit 15 kilograme în urma marșului până la Cluj-Napoca.

„Inițial am mai plecat cu încă două persoane dar care, din motive financiare, personale și de sănătate au renunțat pe parcurs”, a spus Mihai Manolea.

După încheierea marșului, pensionarul se va întoarce, miercuri, cu trenul acasă la București.