Mara Banica a criticat-o dur pe sotia vulpita

Dupa ce Viorel a declarat ca-si iarta sotia, cei doi au hotarat sa se intoarca la Blagesti, judetul Vaslui, la casa parintilor barbatului pentru a-si lua copilul. Ajunsi acolo, socrii Veronicai au tabarat pe ei cu lovituri si cuvinte urate. In urma acestui scandal, Mara Banica nu a mai putut sa se abtina si a facut-o praf pe vulpita!

Invitata la Acces Direct, sotia-vulpita a avut o atitudine mult mai smerita in platou, fata de cea pe care a afisat-o in filmarile in care se confrunta cu soacra sa. Ileana Stegaru a sustinut ca nu-si va ierta niciodata nora si a mustrat-o pentru faptele sale, afirmand ca acum ii este rusine sa mai scoata capul in lume. Veronica insa a incercat sa o infrunte, iar dialogul dintre cele doua s-a transformat intr-un adevarat razboi.

La vederea acestor imagini, Mara Banica a atacat-o dur pe sotia-vulpita, deoarece desi tanara are 22 de ani nu munceste si primeste ajutor social.

Nici sotul ei, Viorel, nu are un loc de munca, cu toate ca este in floarea varstei, avand 33 de ani.

„Adica noi, poporul asta care plateste… toti muncim. Si eu platesc taxe aici si Mirela, toti, toti care muncim aici platim taxe. Si din taxele astea, in loc sa se duca la batrani sau la copii fara parinti eu iti dau sa te schimonosesti tu in sanii goi pe manele, sa te culci cu tot satul. Du-te la munca!”, a spus Mara Banica in cadrul emisiunii Acces Direct.

De asemenea, Mara Banica a mustrat-o pe Veronica pentru atitudinea pe care a abordat-o in fata mamei lui Viorel, femeia care ii creste copilul.

„Amandoi ganditi-va ca n-ar trebui sa fiti pe un picior de razboi cu socrii care te-au tinut acasa. Faptul ca te-ai chinuit si ai avut dureri ca ai nascut natural, toate femeile care nasc natural, Veronica, au dureri. Dar copilul de o saptamana si nu numai o saptamana, ca soacra ta avea dreptate, de ce nu te duci la munca? Ca ea te ajuta cu copilul, ti-l creste, copilul e spalat. In capul parintilor capul plecat. Nu ai tu dreptul sa tii la un parinte”, a mai spus Mara Banica.

In acelasi timp, Mara a sustinut ca le da dreptate deplina parintilor lui Viorel si ca este dezamagita de felul in care a avut loc discutia dintre sotia-vulpita si soacra sa.

„Nu te stiam, Veronico, asa apriga si tare in gura. Nu sunt de acord cu urletele si tipetele de acolo. Unii oameni asa percep o discutie in contradictoriu, din pacate. Nu s-au dat pumni, nu s-au dat palme. Am perfecta intelegere pentru parintii tai, Viorel”, a spus Mara Banica.

