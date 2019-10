Maradona a dansat in vestiar dupa prima victorie obtinuta cu Gimnasia La Plata - VIDEO

Gimnasia La Plata a învins, sâmbătă, în deplasare, cu scorul de 4-2 (1-2), formaţia Godoy Cruz, în etapa a IX-a a campionatului Argentinei. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Aceasta a fost prima victorie a oaspeţilor în acest sezon. "El Pibe D'Oro" a preluat formaţia de pe ultimul loc al clasamentului, cu un punct după cinci etape. Fostul internaţional a avut nevoie de patru meciuri pentru a aduce primul succes echipei sale şi acesta a venit după trei înfrângeri, în disputa cu echipa care era penultima în clasament, cu trei puncte. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Acum Gimnasia La Plata a făcut schimb de locuri în clasament cu adversara de sâmbătă. Gody Cruz a coborât pe ultima poziţie, locul 24, iar La Plata a urcat pe locul 23. La fel ca pe vreamea când antrena echipa Dorados în Mexic, Maradona a dansat şi a cântat în vestiar alături de elevii săi, după meci, iar în avionul cu care echipa s-a întors la Buenos Aires le-a ţinut acestora un discurs de la microfonul stewardeselor. Here is Diego Maradona celebrating a first win with his new side, in a typically understated manner. pic.twitter.com/eYTvTpP5m4 — FotMob (@FotMob) October 5, 2019 "Astăzi, trebuie să sărbătorima munca fiecăruia dintre voi, pentru că am câştigat la Mendoza, ok? Sunt mândru să fiu antrenorul echipei Gimnasia y Esgrima de La Plata", le-a spus "căpitanul navei", aşa cum s-a autointitulat Maradona, jucătorilor săi, în avion. Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolel ...