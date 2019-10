Maradona, primit ca un rege de fosta sa echipa Newell’s Old Boys; El a condus meciul de pe un tron - FOTO

Diego Maradona, care miercuri împlineşte 59 de ani, a fost primit ca un rege de fosta sa echipă Newell’s Old Boys pentru meciul cu actuala formaţie, Gimnasia. El a condus meciul de pe un tron instalat la marginea terenului. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Fanii au fost atât de încântaţi de venirea idolului lor în oraş astfel încât au cântat şi la hotelul unde a fost cazată echipa. Chiar Maradona a ieşit la balcon şi a cântat alături de fani. El a dat autografe pe tronul pus la dispoziţie de cei de la Newell’s Old Boys. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Gimnasia La Plata a câştigat meciul cu scorul de 4-0. Diego Maradona a preluat echipa la 5 septembrie. El a jucat la Newell’s Old Boys pentru o scurtă perioadă, între 1993 şi 1994. Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamente@news.ro.