Mararul, aliat contra balonarii si infectiilor pulmonare

Originar din bazinul mediteraneean, unde mai creşte încă în stare sălbatică, mărarul, nu numai că ne dă gust mâncărurilor, dar ne și ajută sistemul imunitar, datorită proprietăților sale, transmite csid.ro.Mărarul este bogat în multe vitamine vitale, A, C, care sunt esenţiale pentru o funcţionare optimă metabolică şi stimularea sistemului imunitar.Seminţele de mărar sunt indicate în infecţiile pulmonare.Uleiul esenţial din seminţe de mărar are puternice proprietăţi antimicrobiene, în special înşi digestive.Seminţele mărarului au efecte benefice în sfera digestivă şi pot ameliora manifestările gastrointestinale, cum ar fi balonarea, digestia lentă, flatulenţa şi durerile abdominale asociate. Totodată, consumul regulat poate să protejeze mucoasa gastrică şi să contribuie la scăderea acidiţii gastrice. Mărarul contribuie şi la oprin proprietăţile sale coleretice (de stimulare a producţiei de bilă si de uşurare a eliminării acesteia).Arhivă ZIUA de Constanța