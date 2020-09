Maratonul de la Cluj-Napoca a fost anulat din motive de siguranța: competiția se muta in mediul virtual

Ediţia din acest an a Wizz-Air Cluj-Napoca Marathon s-a anulat din motive care ţin de siguranţa participanţilor, în locul acesteia urmând să se desfăşoare o competiţie virtuală, se arată într-un comunicat al organizatorilor informează Agerpres.

"Wizz Air Cluj-Napoca Marathon 2020, un eveniment gândit pentru sănătatea şi bucuria participanţilor, se anulează anul acesta, tocmai din motive care ţin de siguranţa participanţilor, a partenerilor, a voluntarilor, a publicului şi a organizatorilor. Ediţia a 10-a a evenimentului, iniţial programată pentru luna aprilie 2020, iar apoi amânată pentru 7-8 noiembrie, va avea loc, în varianta sa fizică, în aprilie 2021 (la o dată ce urmează să fie comunicată). O ediţie virtuală a competiţiei va avea însă loc: 1.0 Wizz Air Cluj-Napoca VIRTUAL Marathon se va desfăşura sub sloganul 'Grow your wings together!', pornind de la conceptul lansat în perioada pandemiei de clubul organizator, Runners Club: 'alergăm separat, concurăm împreună'", precizează sursa citată.

Runners Club, împreună cu sponsorul oficial şi Primăria Municipiului Cluj-Napoca au luat această decizie în contextul în care nu pot avea certitudinea că evenimentul se poate desfăşura în cele mai sigure condiţii, dată fiind situaţia creată de pandemia de COVID-19, dar şi pentru a împiedica extinderea ei în România.

"Considerăm că, în condiţiile speciale ale acestei perioade, evenimentele care presupun participarea unui număr mare de alergători, chiar şi în situaţia respectării tuturor normelor de siguranţă sanitară, implică riscuri ce pot depăşi capacitatea de control a oricărui organizator. Wizz Air Cluj-Napoca Marathon este spectacol, iar spectacolul are nevoie de spectatori, pentru că altfel nu îşi duce misiunea la capăt. Actorii, care în cazul nostru sunt alergătorii, maratoniştii, aleargă şi pentru aplauzele publicului de la final, la fel ca actorii de teatru. Aceea este încununarea meritelor lor. De 9 ani încercăm să creăm o experienţă pentru participanţi, fie că sunt alergători, fie că sunt spectatori, pentru că experienţele sunt cele care creează amintiri. Anul acesta nu putem face asta, aşa că am decis ca ediţia a 10-a, aniversară, a Wizz Air Cluj-Napoca Marathon să aibă loc anul viitor", a declarat Horaţiu Morar, preşedintele fondator al Asociaţiei Runners Club, organizatorul evenimentului.

Organizatorii au decis să ofere, în schimb, varianta experienţei virtuale, "1.0 Wizz Air Cluj-Napoca Virtual Marathon 2020", în care alergătorii se pot înscrie la una dintre cele patru curse, în intervalul 8-15 noiembrie 2020.

La înregistrarea pe maraton-cluj.ro pentru maratonul virtual, participanţii trebuie să declare distanţa aleasă, 42,195 km, 21,1 km, 10 km, sau 4 km până pe 12 noiembrie iar înregistrarea rezultatelor proprii se face de fiecare concurent până cel târziu pe 15 noiembrie, prin aplicaţia dedicată, disponibilă pe pagina de înscriere.