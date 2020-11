Marcel Ciolacu a anuntat ca Laura Vicol, avocata Alinei Bica, va fi in Comisia Juridica din Parlament

Marcel Ciolacu, intrebat joi, 26 noiembrie, intr-o conferinta de presa ce o recomanda pe Laura Vicol sa fie candidata a PSD, Ciolacu a spus: "Am auzit ca singurul lucru major care i se imputa e ca a avut niste clienti - toti avem dreptul de a fi aparati. Experienta sa de avocat o recomanda sa fie membru in Comisia Juridica, nu vad un lucru rau. Sa judec un om in functie de de clientii sai, nu mi se pare corect".