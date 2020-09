Marcel Ciolacu a dat VERDICTUL: E cel mai bun președinte de consiliu județean din Romania

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat vineri, că a identificat cel mai bun președinte de Consiliu Județean din România. Ciolacu a făcut aceste declarații în cadrul unei vizite electorale.

Ciolacu a declarat, la Bistriţa, că preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, Radu Moldovan, ar fi cel mai performant din România, fiind convins că acesta va obţine, la alegerile locale de duminică, cel de-al treilea mandat, conform Agerpres.

"Radu Moldovan este, de departe, cel mai performant preşedinte de consiliu judeţean - nu al PSD, ci al României. Cred că aveţi şi dumneavoastră cifrele şi statisticile: în acest moment, Radu Moldovan a adus în judeţul dumneavoastră, numai din fonduri europene, 5.000 de euro pe cap de locuitor. Următoarele judeţe sunt până în 2.000 de euro, deci diferenţa este dublu şi. Cea mai serioasă organizaţie a PSD din Ardeal, cu cele mai bune performanţe ale PSD. Sunt ferm convins că şi în următorul mandat Radu Moldovan va face, înainte de politică, administraţie locală şi mă bazez pe ajutorul şi pe experienţa lui, atât administrativă, cât şi politică, şi în echipa de conducere de la Bucureşti, unde este vicepreşedinte la nivel naţional", a spus Ciolacu.

La rândul său, preşedintele Consiliului Naţional al PSD, Vasile Dîncu, a spus că se bazează pe expertiza lui Radu Moldovan şi a primarilor social-democraţi din judeţul Bistriţa-Năsăud în vederea elaborării unei strategii privind descentralizarea şi simplificarea administrativă.

"Am venit să îl susţinem pe Radu Moldovan - dar el nu are nevoie de susţinerea noastră, şi-a făcut susţinerea singur -, să îl susţinem pe Cristi Niculae, care este tânăr şi s-a înhămat la un proiect foarte complicat, aceea de a aduce o continuitate sau a face o schimbare de ritm în dezvoltarea municipiului Bistriţa. (...) Pe de altă parte, am venit aici, ne-am întâlnit cu primarii noştri şi am stabilit împreună cu Radu că, în cadrul Consiliului Naţional, o echipă de aici, de la Bistriţa, condusă de el, ne va face foarte repede un document legat de descentralizare şi simplificare administrativă, de simplificare a statului până la urmă", a declarat Dîncu.

Radu Moldovan, care conduce organizaţia PSD Bistriţa-Năsăud, candidează pentru cel de-al treilea mandat de preşedinte al Consiliului Judeţean, în timp ce, la nivelul municipiului Bistriţa, liderul filialei municipale, Cristian Niculae, doreşte să îi ia locul actualului primar PSD, Ovidiu Creţu, care s-a aflat la conducerea primăriei în ultimii 12 ani.