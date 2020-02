Marcel Ciolacu a EXPLODAT dupa consultarile de la Cotroceni: Președintele a decis sa PRELUNGEASCA criza

Liderul PSD Marcel Ciolacu a izbucnit după consultările de la Cotronceni, cu președintele Klaus Iohannis. PSD nu a propus un premier, însă acuză că președintele României vrea să prelungească criza politică.

" Am luat act de dorinţa preşedintelui şi a PNL de a prelungi această criză. Data trecută am venit cu o soluţie concretă de a opri criza politică. Azi ne-am exprimat disponibilitatea de a vota un guvern de specialişti sau un guvern de uniune naţională. (...) Nu vom vota niciun fel de guvern minoritar al PNL. Când vorbești cu președintele te iei după discuții, nu după senzații. Nu am avut discuții despre alegeri anticipate cu președintele României. Dacă s-ar fi luat act de propunerea și majoritatea făcute de PSD și PRO România, nu am mai fi avut criza actuală. Președintele a decis să prelungească criza", a declarat Iohannis.