Marcel Ciolacu acuza SUA de imixtiuni anti-PSD in campania electorala / VIDEO

După un editorial al ambasadorului SUA în România, în care Adrian Zuckerman afirmă că 'eforturile Președintelui Iohannis de a curăța România de ultimii baroni roșii și moștenirea lor coruptă sunt lăudabile', liderul PSD Marcel Ciolacu a avut o reacție tăioasă: Statele Unite greșesc că intervin în politica internă a României.

„Baroni galbeni, baroni rosii, daca ar vrea sa-mi dea mai multe lamuriri dl ambasador, nu am cunostinta de baroni rosii, de baroni galbeni. Eu stiam ca SUA este partener strategic cu Romania. Nu e normal ca ambasadorul sa intervina in disputele politice interne ale Romaniei. Categoric da, se vede (ca sustine o anumita tabara politica, n.red.), este evident si nu este primul mesaj de acest fel. Asta o fi politica ambasadei SUA in acest moment. Parerea mea este ca nu e corect intr-o periaoda electorala sa intervenim”, a declarat Marcel Ciolacu.