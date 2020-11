Marcel Ciolacu ANUNȚA CALCULE SURPRIZA, dupa ce a SCOS VECHII GREI ai PSD de pe liste: Am luat o decizie ISTORICA

Liderul PSD Marcel Ciolacu spune că social - democrații cresc simțitor în sondaj, după ce a luat decizia de a scăpa de anumite personaje cu probleme.

"Noi ne-am făcut o analiză după pierderea alegerilor. Lucrul evident e că am depășit cu 10 procente ceea ce aveam față de europarlamentare. Asta ne arată că am intrat pe drumul corect. Am luat o decizie istorică. Niciun penal nu e pe listele PSD. Nicio persoană trimisă în judecată nu candidează pe listele PSD. Ele pot fi găsute pe listele altor partide. A fost o decizie în urma sancțiunii primite la vot.

Partidul s-a deschis, avem oameni noi. Am venit cu un program de guvernare prezentat până acum sectorial pe care îl vom prezenta pe larg românilor", a declarat Ciolacu la DC News.ro.