Marcel Ciolacu, anunt privind referendumul: Avem un proiect de revizuire a Constitutiei

Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a anuntat astazi, la inceputul sedintei Biroului Permanent, ca urmeaza sa fie elaborat un proiect de revizuire a Constitutiei pentru punerea in aplicare a rezultatului referendumului. In sedinta Biroului Permanent, deputatul USR Silviu Dehelean a ridicat problema urgentarii intocmirii unui raport la Comisia juridica privind initiativa cetateneasca "Fara penali in functii publice". Viorica Dancila propune o lege de punere in aplicare a referendumului "Saptamana trecuta am decis sa trimitem o scrisoare catre Comisia juridica pentru adoptarea unui raport pe proiectul referitor la initiativa cetateneasca de revizuire a Constitutiei si ...