Marcel Ciolacu, apel urgent la Klaus Iohannis: 'Sa se implice in aceasta ruptura dintre Guvern și Parlament'

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține că prelungirea stării de urgență fără o minimă garanție că vor fi luate măsurile corecte și necesare pentru prevenirea unui dezastru economic ar fi o inconștiență totală. Social-democratul propune Guvernului un set de măsuri sociale și economice. El a făcut un apel și la Klaus Iohannis, precizând totodată că premierul Ludovic Orban a refuzat dialogul cu Parlamentul.

„Noi ne chinuim de o săptămână să începem o comunicare instituțională cu Guvernul. În acest moment, am făcut un apel și către președintele României să începem o discuție instituțională. Este constituțional ca președintele României să se implice în această ruptură dintre Guvern și Parlament. Toți liderii politici, mai puțin dl Orban, am început să avem o comunicare. O să venim și cu proiecte de lege pe termen scurt, săptămâna aceasta, cu anumite măsuri economice. Acum facem un apel către președinte. Cu dl Orban am stat de vorbă. Am stabilit că vom face o videoconferință toți președinții de partide parlamentare, domnul nu a dat curs acestei invitații. Săptămâna trecută. Noi am avut această discuție duminică. Dl Orban nu a comunicat și nu a vrut să ia parte la o astfel de întâlnire”, a spus Ciolacu la Antena3.