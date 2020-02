Marcel Ciolacu are succes, la Bruxelles: Presedintele Parlamentului European vine in Romania și va susține un discurs in Parlament

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, a avut luni, la Bruxelles, o întâlnire cu preşedintele Parlamentului European, David Maria Sassoli, pe tema bugetului european.

"Am continuat seria întâlnirilor de astăzi cu o discuţie constructivă pe care am avut-o cu domnul David Maria Sassoli, preşedintele Parlamentului European, pe tema bugetului european. Susţinem o creştere a fondurilor de coeziune şi o implementare corectă a politicii agricole comune. Am subliniat determinarea PSD de a colabora strâns cu actuala conducere a Parlamentului European pe principalele teme europene", a scris Ciolacu pe Facebook.

El a adăugat că l-a invitat pe Sassoli să viziteze România şi să ţină un discurs în faţa plenului reunit al Parlamentului, iar acesta a acceptat.

Marcel Ciolacu se află luni şi marţi într-o vizită la Bruxelles, prilej cu care are mai multe întâlniri cu lideri europeni.

