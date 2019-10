Marcel Ciolacu, calcul matematic privind moțiunea de cenzura: PSD nu are 233 de voturi, dar nici partidele opoziției nu fac 233

Preşedintele Camerei Deputaţilor, social-democratul Marcel Ciolacu, a declarat joi că, matematic, PSD nu are 233 de voturi în plenul reunit al Parlamentului, dar nici cele cinci partide de Opoziţie care au iniţiat moţiunea de cenzură nu au acest număr de voturi, scrie Agerpres.

"În primul rând, o moţiune de cenzură trece cu 233 de voturi. În acest moment, mă refer exclusiv matematic, în funcţie de apartenenţa la fiecare partid, PSD nu are această sumă de 233 de parlamentari. Asta e o veste proastă. Există şi o veste bună: nici cele cinci partide adunate nu fac 233. Vom vedea joi la moţiunea de cenzură cine va avea câştig de cauză", a spus Ciolacu, la Palatul Parlamentului, după citirea moţiunii de cenzură în plenul comun.

El a adăugat că nu a avut discuţii pe tema aceasta cu premierul Viorica Dăncilă şi că nu ştie dacă din PSD vor mai pleca parlamentari la alte partide.



"Haideţi să vorbim de lucruri concrete. Ne vedem joi la moţiune, vedem dacă cele cinci partide fac numărul de 233 de voturi. Cred în continuare, şi după ce s-a citit astăzi moţiunea, mi s-a părut o moţiune neserioasă, nu văd niciun lider desprins pentru cele cinci partide şi cred că e un handicap în acest moment pentru a trece această moţiune. Să ne spună cine va fi premierul sau un program de guvernare schiţat. Ştiţi că a existat o moţiune care a trecut, atunci când a căzut Guvernul Ungureanu. Spre surprinderea mea, culmea, atunci tot domnul Victor Ponta era implicat, atunci a avut şi un program, ştiau cine va fi premier. Cam asta e diferenţa", a precizat Ciolacu.