Marcel Ciolacu despre candidatura lui Daniel Ghita: Parlamentul trebuie sa reprezinte pe toata lumea

Preşedintele social-democraţilor, Marcel Ciolacu, a declarat luni că Parlamentul trebuie să reprezinte pe toată lumea, iar luptătorul Daniel Ghiţă, care se află pe listele PSD pentru alegerile parlamentare şi care susţinea că nu există COVID-19, are dreptul la opinie şi este "un sportiv respectat".

"Să ştiţi că Parlamentul trebuie să reprezinte pe toată lumea. Eu nu ştiu ce problemă are domnul Ghiţă, eu nu am auzit lucruri... Are un drept la opinie? Noi ne strângem în Parlament să gândim cu toţii la fel? Nu divergenţele duc la progres? Dacă am gândi cu toţii la fel nu cumva ne-am plictisi? Sunt ferm convins că sunt zeci de mii de români care au părerea domnului Ghiţă. E adevărat că majoritatea au părerea domnului Rafila sau a domnului profesor Cercel. Dar toată lumea trebuie să se regăsească în Parlament. Ce facem, îi alegem numai pe cei care gândesc numai ca noi să ne reprezinte? Mi se pare o abordare greşită. Domnul Ghiţă e un sportiv respectat, avem comisie specializată. Cu sportul o ducem aşa bine în România? Vi se pare că se mişcă lucrurile în sport în momentul acesta?", a spus Ciolacu la B1 Tv, întrebat cum o să stea în aceeaşi bancă în Parlament Alexandru Rafila şi luptătorul Daniel Ghiţă, care este pe listele PSD pentru alegerile parlamentare şi care a susţinut pe Facebook că nu există COVID-19.Întrebat ce părere are despre plecarea din PSD a lui Şerban Nicolae, care s-a comparat cu Gică Hagi, Ciolacu a răspuns: "Îmi pare rău că nu mai suntem colegi, dar să ştiţi că şi Hagi, fiind Hagi, mai mergea la antrenamente cu colegii, avea planuri împreună cu colegii, făcea scheme împreună cu colegii, că şi Hagi presupun că nu dădea atâtea goluri dacă colegii nu îi dădeau pase. Şi politica este un joc de echipă. Dacă nicio organizaţie din Bucureşti de la niciun sector nu a venit cu propunerea de te regăsi pe listă pentru mine a fost un mare semn de întrebare. Ar fi trebuit să fie, până să se supere Şerban, ar fi trebuit să fie şi pentru el acest semn de întrebare".Ciolacu a menţionat că acelaşi lucru este valabil şi pentru Ecaterina Andronescu, care nu s-a mai regăsit pe listele electorale.