Marcel Ciolacu, despre decizia PSD de a merge singur la parlamentare: Era mai ușor sub o umbrela mai larga. Suntem mai vulnerabili

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marți, la DCNews, despre decizia formațiunii de a nu forma o alianță electorală pentru alegerile parlamentare nici cu Pro România, nici cu ALDE și nici cu PPU-sl, are și dezavantaje.

„Nu sunt numai lucruri bune in aceasta decizie. Suntem mai vulnerabili. Va fi o lupta mai aprigă pentru intrarea in Parlament. Daca mergeam sub o umbrela mai larga, lucrurile ar fi fost mai usoare. Dar toti colegii mei, inclusiv eu, ne asumam acest efort in plus”, a declarat Marcel Ciolacu.

PSD i-a propus lui Călin Popescu-Tăriceanu să candideze la alegerile parlamentare pe listele social-democraţilor, însă liderul ALDE consideră că este "incorect politic" să facă acest lucru.

"Am discutat cu domnul Tăriceanu. Eu nu fac politica sau, mai exact, nu o să fac greşelile pe care le-au făcut alţi lideri ai PSD. Prefer să discut instituţional cu preşedintele partidului şi nu cu parlamentari la bucată, cum face domnul Ludovic Orban. Am avut o discuţie cu domnul preşedinte Călin Popescu-Tăriceanu, i-am făcut propunerea de a veni pe listele PSD, dânsul s-a exprimat că este incorect politic să facă acest lucru şi respect total decizia domniei sale", a afirmat Ciolacu, la finalul şedinţei Consiliului Politic Naţional al PSD, întrebat dacă este posibil ca parlamentari de la alte partide, cum ar fi ALDE, să se regăsească pe listele PSD la alegerile parlamentare.

